МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ОПЕК чуть улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году: ожидает роста на 2,3 миллиона баррелей в сутки, до 101,87 миллиона баррелей в сутки, оценка по 2022 году сохранена на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации. Потолок цен на российскую нефть не повлияет на пенсии, считает эксперт

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год остается неизменным по сравнению с оценкой прошлого месяца, на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки… В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть немного повышен, на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,3 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК.

Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2023 году составит 101,87 миллиона баррелей в сутки против 99,55 миллиона баррелей в сутки в 2022 году.

В 2023 году, по прогнозам ОПЕК, в странах ОЭСР рост составит 0,4 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 2 миллиона баррелей в сутки.