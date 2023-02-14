МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в январе снизилась на 49 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря, до 28,88 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации вновь добывали ниже разрешенных им в рамках сделки ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 173%, следует из данных февральского доклада ОПЕК. В ОАЭ заявили об отсутствии необходимости во внеплановом заседании ОПЕК+

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в январе 2022 года составил в среднем 28,88 миллиона баррелей в сутки, что на 49 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии, Анголе и Кувейте, а сократилась — в Саудовской Аравии, Ираке и Иране", — говорится в докладе.

Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в январе на 1,273 миллиона баррелей в сутки от целевого уровня августа, однако фактически этот показатель составил 2,204 миллиона баррелей. Таким образом ОПЕК выполнила сделку на 173%, сокращая добычу на 931 тысячу баррелей в сутки больше плана.

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе прошлого года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений.

По условиям на сентябрь альянс ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а в октябре — сокращал на этот же объем и должен был вернуться к уровням августа. В ноябре-декабре ОПЕК+ сокращал добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.