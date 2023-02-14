МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 50 тысяч баррелей в сутки, до 10,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

"В 2023 году прогнозируется снижение производства жидких углеводородов в России на 0,9 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня 10,1 миллиона баррелей в сутки. Годовой рост пересмотрен в сторону снижения примерно на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой", — пишет ОПЕК.

При этом по 2022 году организация сохранила оценку. По ее данным, ежесуточная добыча в России выросла на 200 тысяч баррелей в годовом выражении, до 11 миллионов баррелей.

ОПЕК по-прежнему отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "подвержены высокой степени неопределенности".

Ранее в феврале вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что добыча в РФ в январе оставалась на уровне декабря, около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки, в начале февраля идет на таком же уровне. По его словам, добыча и экспорт нефти стабильны, несмотря на вступившие в силу эмбарго ЕС. По итогам 2022 года добыча нефти в РФ выросла на 2% и составил 535 миллионов тонн, сообщал вице-премьер. Чуть позже Новак сообщил, что страна добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в марте, чтобы способствовать восстановлению рыночных отношений.