МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Бюджет РФ дополнительно получит в 2023 году более 600 миллиардов рублей от изменения налогообложения в нефтяной отрасли, сказал замминистра финансов РФ Михаил Котюков. Эксперт спрогнозировал рост ликвидности российского рынка акций

"Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем более 600 миллиардов рублей за счет всех предложенных предложений — это первое, а второе — мы исходим из того, что эти уточнения — донастройка режима налогообложения — не окажет негативного эффекта, влияния на объемы добычи нефтяной отрасли", — сказал он в ходе комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который с апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов.

Так, если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов и в июле — 25 долларов.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфирующего механизма на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу, установив его в размере 10 долларов за баррель. Мера будет действовать с 1 апреля до конца 2023 года.

ВЛИЯНИЕ НА ДОБЫЧУ НЕФТИ

Минфин России исходит из того, что корректировка налогов в нефтяной отрасли не окажет негативного влияния на добычу, заявил заместитель министра Антон Котяков.

"Мы исходим из того, что эти уточнения, донастройка режима налогообложения не окажет негативного… влияния на объемы добычи в нефтяной отрасли", — сказал Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается для расчета нефтяных налогов привязать цену российской нефти Urals к цене эталонного сорта Brent, вычитая из нее фиксированные дисконты. Таким образом, в апреле для расчета налогов будут применять цену Brent с дисконтом в 34 доллара за баррель. В мае — цену Brent минус 31 доллар за баррель, в июне — Brent минус 28 долларов и в июле — минус 25 долларов.