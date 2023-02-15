МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в январе снизилась на 50 тысяч баррелей в сутки к декабрю — до 11,24 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства. ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2023 году

"Добыча сырой нефти в России в январе сократилась всего на 30 тысяч баррелей в сутки, до 9,77 миллиона баррелей в сутки, несмотря на запрет ЕС на импорт сырой нефти, вступивший в силу 5 декабря 2022 года. Высокий уровень экспорта поддержал производство нефти, конденсатов и ШФЛУ, который снизился всего на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем до начала военного конфликта, составив около 11,2 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

При этом из приложенных таблиц следует, что МЭА оценило добычу нефти и конденсата в России в январе на уровне 11,24 миллиона баррелей в сутки, а в декабре — 11,29 миллиона. Соответственно, агентство зафиксировало снижение нефтепроизводства примерно на 50 тысяч баррелей в сутки.

По оценке МЭА, после начала спецоперации на Украине поставки российской нефти "держались лучше, чем ожидалось", так как были приняты меры по перенаправлению экспорта нефти на новые рынки, в основном в Азию. В связи с этим аналитики улучшили прогнозы на 2023 год на 300 тысяч баррелей в сутки. По их оценкам, к концу первого квартала 2023 года добыча в РФ сократится на 1 миллион баррелей по сравнению с уровнем до начала военного конфликта, до 10 миллионов баррелей в сутки, что на 1,1 миллиона баррелей меньше, чем в 2022 году.

МЭА отмечает, что нефтяной экспорт РФ в январе вырос почти на 300 тысяч баррелей в месячном выражении, до 8,2 миллиона баррелей в сутки в преддверии вступления в силу эмбарго ЕС и потолка цен G7 на нефтепродукты. При этом в Европу поставки снизились на 450 тысяч баррелей в сутки. Экспорт нефтепродуктов остался на прежнем уровне — около 3,1 миллиона баррелей. Доходы от нефтяного экспорта агентство оценивает в 13 миллиардов долларов, что незначительно выше, чем в декабре, но на 36% ниже, чем год назад.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.