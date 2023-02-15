МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в январе была на 1,93 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного нефтяным соглашением уровня, а в месячном выражении сократилась на 160 тысяч баррелей в сутки, до 44,29 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе МЭА. Страны ОПЕК в январе выполнили сделку на 173 процента

"Добыча нефти всех 23 стран ОПЕК+ упала в январе на 160 тысяч баррелей в сутки, до 44,29 миллиона баррелей в сутки, при этом лидером снижения стал Ближний Восток", — пишут эксперты МЭА.

"Добыча 19 членов ОПЕК, связанных квотами, сократилась на 170 тысяч баррелей в сутки, до 38,18 миллиона баррелей в сутки в январе, в результате чего разрыв между фактической добычей альянса и официальными целевыми показателями увеличился до 1,9 (1,93 — ред.) миллиона баррелей в сутки против 1,8 миллиона в декабре", — добавляют они.