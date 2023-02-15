АСТАНА, 15 фев — ПРАЙМ. Поставки нефти из Казахстана в Германию, начало которых ранее планировалось на первую половину февраля по нефтепроводу "Дружба", еще не запущены, покупатель и поставщик сырья продолжают коммерческие переговоры, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Асхат Хасенов. Назван фактор, ограничивающий бурение нефтяных скважин в России

"В графике транспортировки этот объем на февраль заявлен. Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти (…). Технических каких-либо ограничений нет. В ходе первых переговоров исторически очень много вопросов возникает, они требуют определенного времени (…). То есть с графика этот объем они (поставщики — ред.) не снимают, и до конца февраля пока каких-то ограничений не видим", — сказал он в ходе пресс-конференции в среду в Астане.

"Мы через (нефтепровод — ред.) "Атырау — Самара" подключаемся к нефтепроводу "Дружба", информацию тоже из СМИ по обстрелу мы читали, но уполномоченная транспортирующая компания — "Транснефть" — никаких ограничений по техническим условиям нам не давала. Таким образом, мы преград сегодня не видим, идут коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем", — добавил он.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в начале февраля заявлял, что республика отправит первые 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии в первой половине февраля.