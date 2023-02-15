БАКУ, 15 фев — ПРАЙМ. Азербайджан в январе текущего года вновь перевыполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+, добыча нефти в стране составила 533 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения пресс-службы министерства энергетики.
"Суточная добыча нефти в Азербайджане в январе 2023 года составила 533 тысячи баррелей. При этом квота Азербайджана по добыче нефти в январе составляла 684 тысячи баррелей в сутки", — говорится в сообщении.
Таким образом, Азербайджан перевыполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+, резюмирует министерство.
https://1prime.ru/oil/20230215/839812860.html
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