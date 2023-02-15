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https://1prime.ru/oil/20230215/839814566.html
Ливия планирует нарастить добычу нефти
Нефть
Новости
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. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) планирует нарастить производство нефти до 2 млн баррелей в день. Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном в среду. NOC... ПРАЙМ, 15.02.2023
нефть, энергетика, новости, ливия, noc, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) планирует нарастить производство нефти до 2 млн баррелей в день. Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном в среду.
NOC планирует достичь этой цели в течение трех-пяти лет, заявили в компании.
В январе добыча нефти в Ливии достигла 1,215 млн баррелей в день.