МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) планирует нарастить производство нефти до 2 млн баррелей в день. Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном в среду. МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году

NOC планирует достичь этой цели в течение трех-пяти лет, заявили в компании.

В январе добыча нефти в Ливии достигла 1,215 млн баррелей в день.