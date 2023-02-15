МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов. Второе чтение запланировано на 16 февраля. Средняя цена нефти Urals выросла на восемь процентов

Документ, внесенный правительством РФ, изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

Так, если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов, а в июле и далее — 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.

Переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals, пояснял Минфин.

Сейчас цена российской марки нефти Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.

Комитет Госдумы по энергетике во вторник предложил ограничить срок применения дисконта на Urals по отношению к Brent в новых параметрах нефтяного налогообложения только 2023 годом, учитывая высокую волатильность на рынках. Минфин выступил против.

Кроме того, законопроект увеличивает с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфирующего механизма на бензин. Одновременно вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу. С 1 апреля и до конца 2023 года предел ценового дифференциала составит 10 долларов за баррель.