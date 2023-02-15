МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Корректировка нефтяного налогообложения в РФ нужна не для допдоходов, а чтобы сохранить бюджету в 2023 году 660 миллиардов рублей, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Дисконт к российской нефти появился из-за санкций, если бы не было санкций — не было бы дисконта. Данная мера (корректировка нефтяного налогообложения — ред.) призвана сократить этот дисконт, который существует сейчас на российскую нефть. Поэтому это не источник дополнительных доходов бюджета, это борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете", — сказал он в рамках пленарного заседания в Госдуме.

"В совокупности данные меры позволят сохранить доходы бюджета в размере 660 миллиардов рублей в 2023 году", — добавил Сазанов.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РФ В МАРТЕ НА 500 ТЫСЯЧ Б/С БЫЛО ЗАЛОЖЕНО В КОРРЕКТИРОВКУ НЕФТЯНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА САЗАНОВ





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