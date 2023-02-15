МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, осталась на уровне предыдущей недели в 12,3 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Розничные продажи в США в январе выросли

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в ноябре 2022 года составила 12,37 миллиона баррелей в сутки, в декабре — 12,3 миллиона баррелей в день. По предварительным данным, за весь прошлый год добыча в среднем составила 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 12,49 миллиона, но при этом понизило прогноз на следующий год на 160 тысяч баррелей в сутки — до 12,65 миллиона баррелей в день.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 февраля, подскочили на 16,3 миллиона баррелей, или на 3,6%, — до 471,4 миллиона баррелей, следует из обзора.

Показатель таким образом оказался максимальным с недели по 4 июня 2021 года, когда запасы составляли 474 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 1,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей пятую неделю подряд. Ранее показатель снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. Сейчас он находится на минимуме с декабря 1983 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 39,7 миллиона баррелей с 39,1 миллиона.

Запасы бензина в США увеличились на 2,3 миллиона баррелей (на 1%), до 241,9 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста показателя на 1,5 миллиона. А запасы дистиллятов снизились на 1,3 миллиона баррелей (на 1,1%) и составили 119,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,45 миллиона.