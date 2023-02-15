ЖЕНЕВА, 15 фев — ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом с 20.00 по московскому времени в среду введет ограничение цен на российские нефтепродукты, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны.

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"15 февраля 2023 года Федеральный совет скорректировал санкции, которые действуют против России, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, присоединившись, таким образом, к последним положениям, принятым Европейским союзом (ЕС). Меры вступают в силу 15 февраля 2023 года в 18 часов (20.00 мск- ред.)", — сказано в документе.

Ведомство уточняет, что торговля, посредничество и транспортировка мазута из России разрешены только в том случае, если цена за баррель не превышает 45 долларов. Для бензина, дизельного топлива и нефти максимальная цена установлена на уровне 100 долларов за баррель.

"Эти положения направлены на смягчение негативных последствий для энергоснабжения третьих стран и сдерживание роста цен, вызванного военной агрессией России против Украины, при одновременном снижении доходов России от продажи нефти", — добавляет минэкономики страны.

Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.