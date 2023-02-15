МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение в среду вечером после публикации данных о росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет после доклада МЭА

По состоянию на 19.17 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,32%, до 84,42 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,58%, до 77,8 доллара. До выхода статистики Brent дешевел до 85 долларов, WTI – до 78,5 доллара.

Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 февраля, подскочили на 16,3 миллиона баррелей, или на 3,6%, — до 471,4 миллиона. Показатель стал максимальным с июня 2021 года.

Запасы бензина в США увеличились на 2,3 миллиона баррелей, до 241,9 миллиона баррелей при прогнозе их роста на 1,5 миллиона. А запасы дистиллятов снизились на 1,3 миллиона баррелей и составили 119,2 миллиона, хотя ожидалось увеличение показателя.