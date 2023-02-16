БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90% импорт нефти из РФ, написала в своем Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. ЕС увеличил выбросы парниковых газов в 2022 году

"ЕС прекратил импорт угля из России, ликвидировал 90% импорта российской нефти, а поставки газа по трубопроводам значительно снизились", — напомнила она.

ЕС в начале апреля принял пятый пакет санкций в отношении России. Согласно пресс-релизу Еврокомиссии от 8 апреля, он включает в себя запрет на импорт всех видов российского угля. В декабря начал действовать запрет на импорт определенной нефти, а в феврале — нефтепродуктов из России.

Евросоюз не вводил запретов на закупки трубопроводного газа из РФ, однако, трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.

Кроме того, весной прошлого года Еврокомиссия создала план REPowerEU, направленный на снижение зависимости Евросоюза от российских ископаемых видов топлива.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.