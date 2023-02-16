МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером, но в целом остаются в узком диапазоне, свидетельствуют данные торгов. Аналитики указывают на сохранение достаточного уровня предложения на рынке. Цены на нефть не показывают единой динамики на росте запасов в США

По состоянию на 19.57 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,27%, до 85,61 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 78,86 доллара. Минутами ранее обе марки находились у показателей предыдущего закрытия в 85,38 и 78,59 доллара соответственно.

По словам старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин (Rebecca Babin), которую цитирует агентство Блумберг, цены на нефть "застряли" на текущих уровнях, поскольку на рынке по-прежнему достаточно предложения, однако при этом сохраняется возможность увеличения спроса по мере восстановления экономики Китая. Она также отметила, что инвесторы оценивают, какие факторы окажут больше влияния на котировки в ближайшее время.

"Нефть застряла в нейтральной зоне, поскольку рынок пытается понять, какой фактор окажет наибольшее влияние в следующие несколько месяцев", — сказала Бабин.