ДОХА, 16 фев — ПРАЙМ. Соглашение о сокращении нефтедобычи стран-участниц альянса ОПЕК+ будет действовать до конца этого года, несмотря на признаки роста спроса, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Азербайджан вновь перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+ в январе

"Текущая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет действовать до конца 2023 года, потому что мы не можем увеличивать добычу только на основании начальных сигналов о росте спроса", — сказал министр телеканалу "Аш-Шарк" в четверг.

Абдель Азиз бен Салман сказал, что сам "не может предсказать спрос на рынке и поверит в рост спроса только, когда действительно увидит это".

Глава саудовского минэнерго вновь подтвердил, что "решения ОПЕК+ принимаются совместно, а не одной Саудовской Аравией".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 1 февраля не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти. Следующая встреча этого комитета запланирована на 3 апреля, а общая министерская встреча альянса ОПЕК+ состоится 4 июня.