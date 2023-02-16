МАДРИД, 16 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol объявила об исторических инвестициях в размере 5 миллиардов евро в 2023 году, чтобы "усилить свой мультиэнергетический профиль", заявил генеральный директор Repsol Хосу Йон Имаз, который в четверг представил баланс компании на 2022 год и изложил планы на текущий год. Сектор туризма в Испании превысил допандемийные показатели

"Мы собираемся выделить более 5 миллиардов евро на инвестиции в этом 2023 году, что является крупнейшим показателем в нашей истории в этом аспекте. 35% этих инвестиций будут направлены на низкоуглеродные проекты", — сказал он.

В 2022 году компания инвестировала 4,1 миллиарда евро в преобразование своей деятельности и продвижение в рамках энергетического перехода, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Большая часть этой суммы была потрачена на проекты на Пиренейском полуострове и в США. В саму Испанию Repsol инвестировала 1,4 миллиарда евро.

Чистая прибыль компании в 2022 финансовом году составила 4,2 миллиарда евро, 64% из которых пришлись на международный бизнес.