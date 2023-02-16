Испанская нефтекомпания Repsol объявила об исторических инвестициях в пять миллиардов евро
Читать 1prime.ru в
МАДРИД, 16 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol объявила об исторических инвестициях в размере 5 миллиардов евро в 2023 году, чтобы "усилить свой мультиэнергетический профиль", заявил генеральный директор Repsol Хосу Йон Имаз, который в четверг представил баланс компании на 2022 год и изложил планы на текущий год.
"Мы собираемся выделить более 5 миллиардов евро на инвестиции в этом 2023 году, что является крупнейшим показателем в нашей истории в этом аспекте. 35% этих инвестиций будут направлены на низкоуглеродные проекты", — сказал он.
В 2022 году компания инвестировала 4,1 миллиарда евро в преобразование своей деятельности и продвижение в рамках энергетического перехода, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Большая часть этой суммы была потрачена на проекты на Пиренейском полуострове и в США. В саму Испанию Repsol инвестировала 1,4 миллиарда евро.
Чистая прибыль компании в 2022 финансовом году составила 4,2 миллиарда евро, 64% из которых пришлись на международный бизнес.
https://1prime.ru/oil/20230216/839832618.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.