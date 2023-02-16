БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Правительство Германии планирует внести изменения в закон об энергетической безопасности, которые позволят упростить продажу доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на законопроект министерства экономики страны. Siemens опровергла сообщения о запрете поставок оборудования на АЭС "Аккую"

"Федеральное правительство готовит почву для быстрой продажи долей российской "Роснефти" в НПЗ в Шведте. В случае находящихся под доверительным (внешним — ред.) управлением активов в компаниях, в будущем должна будет существовать возможность прямой передачи", — пишет агентство.

Законопроект устраняет необходимость национализации актива, перешедшего под фактический контроль правительства, в случае если его продажа необходима для обеспечения безопасности и функционирования энергосектора страны, уточняет Reuters.

"Роснефть" владеет 54,17% акций в НПЗ в Шведте.

Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска.

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.