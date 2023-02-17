МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. США не располагают доказательствами попыток России обойти установленный G7 предел цен на российскую нефть, заявили в американском минфине. Потолок цен на российскую нефть не повлияет на пенсии, считает эксперт

"Насколько мне известно, нет конкретных доказательств, которые бы подтвердили спекуляции о том, что Россия уклоняется от санкций, используя услуги коалиции и получая платежи выше установленного предела", — сказал помощник по экономической политике министра финансов США Бен Харрис.

Он добавил, что США при этом следят за попытками России использовать услуги стран, не входящих в поддержавшую предел цен на нефть коалицию, чтобы избежать этого лимита.