МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Япония по-прежнему нацелена на обретение независимости от российских энергоносителей на фоне ситуации на Украине и сократила во второй половине 2022 года импорт нефти из России на примерно 90%, а угля – примерно на 60%, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Япония в январе резко снизила товарооборот с Россией

Отвечая на вопрос журналиста о предпринятых действиях в рамках объявленной в прошлом году программы стран G7 на отказ от российских энергоносителей, генсек правительства Японии подтвердил, что Токио "сохраняет приверженность на постепенный выход из зависимости от энергоносителей, включая нефть и уголь".

"Во второй половине 2022 года мы сократили импорт нефти из России примерно на 90% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Объем импорта угля сократился примерно на 60%", — пояснил Мацуно.

Согласно обнародованной в январе статистике министерства финансов, в 2022 календарном году Япония снизила импорт российской нефти на 56,4%, угля – на 41,3%, а руды цветных металлов – на 38,8%. При этом импорт российского сжиженного природного газа вырос на 4,6%.

За январь 2023 года Япония сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт СПГ просел на 9,7%. За отчетный период импорт угля упал на 56,9% по сравнению с показателем 2022 года. Сократился и импорт цветных металлов – на 37,4%. В то же время импорт руды цветных металлов в январе текущего года вырос на 76,1% по сравнению с январем прошлого года.