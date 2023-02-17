МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании рассчитывают сохранить текущие объемы экспорта сырой нефти, невзирая на правительственные планы по сокращению объемов нефтедобычи в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщают "Ведомости", ссылаясь на источники в отрасли. В Еврокомиссии сообщили о сокращении импорта нефти из России

Источники издания утверждают, что объем добычи будет снижаться за счет сокращения поставок сырой нефти на российские НПЗ, и в результате этого уменьшится объем поставок за рубеж нефтепродуктов. Вместе с тем объемы экспортируемой сырой нефти, скорее всего, сильно не изменятся, заявил один из источников.