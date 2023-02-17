МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжаются снижаться в пятницу днем, достигая уже 2% и более, в то время как инвесторы продолжают обсуждать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода новой макростатистики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Нефть дешевеет

По состоянию на 13.43 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,29%, до 83,19 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,41%, до 76,6 доллара. Утром удешевление нефти не превышало 1%.

"Кажется, рынок действительно сосредоточен на неблагоприятной ситуации, которую мы наблюдаем в США", — сказал агентству Блумберг старший стратег по сырьевым товарам в Australia & New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнз (Daniel Hynes).

Дело в том, что по данным CME Group, 80% аналитиков полагают, что регулятор в США как минимум повысит учетную ставку ещё на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, на следующем заседании в марте. Это воспринимается как негатив для сырьевых рынков, так как, во-первых, снижает приток туда свежей ликвидности, а во-вторых, может препятствовать экономическому росту, а значит, в том числе и негативно для спроса на нефть.

На такие оценки аналитиков натолкнули новые макроэкономические данные, вышедшие накануне. С одной стороны, позитивные с точки зрения экономических индикаторов данные о потребительской активности и рынке труда дают пространство для ужесточения монетарной политики.

С другой стороны, рост потребительских цен в США по итогам января замедлился всего до 6,4% в годовом выражении после роста на 6,5% по итогам прошлого года. В то же время аналитики ожидали замедления инфляции до 6,2%, что говорит, что нужно продолжать бороться с ней.