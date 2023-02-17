МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Индия в январе импортировала рекордные 1,4 млн баррелей нефти из России в день, что на 9,2% выше по сравнению с показателем декабря. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, следом идут Ирак и Саудовская Аравия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, полученные от отраслевых источников. В США высказались о попытках России обойти ценовой потолок на нефть

Совокупный объем импорта нефти Индией в январе достиг 5 млн баррелей в день, доля нефти из России составила 27%. Индия является третьим крупнейшим импортером и потребителем нефти в мире.

Индия обычно наращивает импорт нефти в декабре и январе, поскольку государственные НПЗ не уходят на техобслуживание в 1-м квартале, чтобы выполнить годовые цели по переработке, установленные правительством.

Раньше индийские НПЗ редко закупали российскую нефть из-за высокой стоимости поставки, однако после начала конфликта на Украине Индия увеличила импорт нефти из РФ, поскольку она стала продаваться с крупным дисконтом.

Между тем объем импорта нефти из Ирака в Индию в январе вырос на 11% по сравнению с прошлым месяцем и достиг 7-месячного максимума 983 000 баррелей в день.

За первые 10 месяцев финансового года (с апреля по январь) крупнейшим поставщиком нефти в Индию стал Ирак. Россия оказалась на втором месте, обогнав Саудовскую Аравию.

Доля нефти из Ближнего Востока в совокупном импорте нефти Индией опустилась до рекордного минимума 48% на фоне увеличения поставок из России, свидетельствуют данные.