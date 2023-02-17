БУДАПЕШТ, 17 фев — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии, говорится в годовом отчете MOL. Минэнерго Венгрии предупредило о дефиците дизельного топлива в Европе

"Пробный прогон нефти марки Arab Light был успешно проведен на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft, где завершены все подготовительные работы для увеличения приема нефти нероссийских сортов", — сообщается в документе.

Ранее в минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее отмечал, что увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии поможет Будапешту в диверсификации импорта энергоносителей. Кроме того, в рамках диверсификации Венгрия рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российского сырья через Украину станет невозможным.

По словам Сийярто, также идут переговоры на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Глава МИД подчеркивал, что соглашения с другими странами о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.