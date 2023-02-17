МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Казахстан в марте хочет поставить по нефтепроводу "Дружба" 100 тысяч тонн нефти на НПЗ в немецком городе Шведте, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Казахстан продолжает вести переговоры по поставкам нефти в Германию

"Казахстан поставит 100 тысяч тонн нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию в марте для нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt после согласования коммерческих и юридических условий со всеми заинтересованными сторонами", — пишет агентство, уточняя, что объем будет обеспечен в основном за счет доли "Казмунайгаза" в Карачаганакском месторождении.

Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.

"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и сама компания в Казахстане. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале.

Первые 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии Казахстан планировал направить сначала в январе 2023 года, потом сроки сдвинулись на первую половину февраля, сообщало минэнерго республики. Поставки пока не начались: по словам замминистра энергетики Казахстана, коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем требуют определенного времени, технических преград нет.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

Правительство ФРГ передало 16 сентября прошлого года компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска. Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.