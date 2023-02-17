МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сильно снижаются в пятницу вечером на фоне общего пессимизма на рынках, вызванного опасениями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цена на нефть ускорила снижение в ожидании ужесточения политики ФРС

По состоянию на 21.49 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,01%, до 82,58 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 3,3%, до 75,9 доллара.

С начала недели Brent подешевел на 4,5%, WTI – на 5,3%.

По мнению аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs Group, которых цитирует агентство Блумберг, цены на нефть находятся под воздействием общерыночного беспокойства вокруг дальнейших действий ФРС США. Инвесторы опасаются еще большего ужесточения монетарной политики центробанка на фоне сильной макростатистики по стране и "ястребиных" комментариев представителей центробанка.

"Чем больше товар связан с макроэкономическими настроениями, тем сильнее будет снижение", — пишут аналитики инвестиционного банка.

В пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 февраля их число сократилось на 2 — до 607 агрегатов.