МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил дочернему предприятию "Газпром нефти" купить 50-процентную долю, принадлежащую Shell в совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ГПН — Ближневосточные проекты" сделок по приобретению 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Салым Петролеум Девелопмент", принадлежащих Шелл Салым Девелопмент Б.В.", — говорится в документе.

Также этим расположением предприятию "Газпром нефти" разрешено приобрести 50-процентную долю Shell в ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовой союз". В документе уточняется, что для совершения обеих сделок дополнительных разрешений и согласований не требуется.

Арбитражный суд Московской области в августе по заявлению "Газпром нефти" перевел совместное с Shell предприятие Salym Petroleum Development из нидерландской юрисдикции в российскую и преобразовал его в ООО "Салым Петролеум Девелопмент". Доли в нем оставались прежними: по 50% у ООО "ГПН — Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V. Основанием для обращения в суд предприятие "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юрлица в РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.

Одновременно своим решением суд до конца 2023 года приостановил ряд корпоративных прав Shell в новом совместном предприятии, в частности, право распоряжаться своей долей в ООО "Салым Петролеум Девелопмент" и требовать ее выкупа. В конце 2022 года решением того же суда Shell было разрешено продать ее долю в "Салым Петролеум Девелопмент", чтобы российская нефтекомпания могла ее выкупить через свою структуру "ГПН — Ближневосточные проекты".

Shell сообщала, что 22 декабря 2022 года подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже доли в СП, добавив, что завершение сделки ожидается после ряда согласований в РФ.