МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова не исключила, что Совфед на заседании 22 февраля может рассмотреть закон, который с 1 апреля этого года ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов. Госдума ограничила дисконт на нефть Urals для расчета налогов

Ранее документ приняла Госдума.

"Да, по нефти, надеюсь рассмотрим 22- го (февраля)", — сказала Перминова РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Документ изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов, а с июля — 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.

Переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals, пояснял Минфин РФ.