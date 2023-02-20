МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают расти, отыгрывая снижение прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. ЕС принял основные антироссийские санкции, заявил глава Евросовета

По состоянию на 14.18 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,7% — до 83,58 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 77,08 доллара.

На рынке нефти в понедельник наблюдается коррекционная динамика. На прошлой неделе стоимость сырья упала более чем на 4%. Одним из драйверов падения стали опасения ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США, поскольку инфляция в стране замедляется медленнее, чем ожидалось.

Так, по итогам января потребительские цены в США выросли на 6,4% в годовом выражении после роста на 6,5% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 6,2%.

"Нефть отскочила после падения на прошлой неделе", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). Однако, по его словам, рост спроса в Китае пока не может компенсировать ожидания "ястребиных" действий ФРС.