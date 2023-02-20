Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают расти до 83,58 доллара за баррель
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают расти, отыгрывая снижение прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.18 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,7% — до 83,58 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 77,08 доллара.
На рынке нефти в понедельник наблюдается коррекционная динамика. На прошлой неделе стоимость сырья упала более чем на 4%. Одним из драйверов падения стали опасения ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США, поскольку инфляция в стране замедляется медленнее, чем ожидалось.
Так, по итогам января потребительские цены в США выросли на 6,4% в годовом выражении после роста на 6,5% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 6,2%.
"Нефть отскочила после падения на прошлой неделе", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). Однако, по его словам, рост спроса в Китае пока не может компенсировать ожидания "ястребиных" действий ФРС.
https://1prime.ru/oil/20230220/839863191.html