МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Уровень мирового спроса на нефть в декабре поднялся на 1,3 миллиона баррелей нефти в день до рекордного уровня, пишет Международный энергетический форум (IEF) со ссылкой на данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Нефть продолжает отыгрывать потери прошлой недели

"Мировой спрос на нефть в декабре вырос на 1,3 миллиона баррелей в день до нового рекорда, согласно новым данным от "Совместной инициативы по нефтяной статистике" (JODI). Рост спроса был связан в основном с увеличением в Японии, Индонезии и Корее", — сообщается в релизе IEF.

Мировая добыча нефти при этом сократилась в декабре на 274 тысячи баррелей в день, опустившись до пятимесячного минимума, что связано с потерями в США и Великобритании, следует из данных. Таким образом, спрос на нефть в декабре составил 102% от доковидного уровня, а добыча — 96%, отмечает организация.

В сообщении говорится, что доклад не включает данные по Китаю и России за декабрь. При этом ноябрьские данные по РФ были включены впервые: добыча нефти в РФ в ноябре выросла на 143 тысячи баррелей, до 10,02 миллиона баррелей в день, а добыча газа выросла на 2,6 миллиарда кубометров до шестимесячного максимума.

Также IEF указывает, что данные по декабрю были обновлены для 53 отчитывающихся стран, при этом представленные данные составляют более 57% мирового спроса на нефть и мировой добычи нефти.