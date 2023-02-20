МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Несмотря на санкции и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP, в России в самом разгаре форменная эпоха нефтяного бума, и страна продолжает зарабатывать миллиарды долларов от его продажи, сообщило издание Express. "Какой позор!": британцы в ярости из-за нового пакета помощи Украине

"Российская нефтяная промышленность стойко противостоит давлению ограничительных мер, и результат налицо — добыча в стране восстанавливается", — отмечается в материале.

То, что Россию покинули европейские и американские компании, не оказало значительного эффекта на ее нефтегазовую отрасль. Скорее, наоборот: число буровых скважин только за этот год увеличилось на семь процентов, а объемы добычи нефти очень скоро возвратились к нормальным показателям.

"Россия смогла сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса", — признали опрошенные британской газетой специалисты.

Летом 2022 года президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — заменили на новое российское юрлицо, а имущество компании отдали в собственность государства. По мнению Financial Times, подобное решение было "щелчком по носу" для производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы.