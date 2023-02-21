МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефти и конденсата из России в Китай за прошедший месяц достиг самого высокого уровня с апреля 2020 года, превысив 1,5 миллиона баррелей в день, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Нефть дешевеет на один процент в ожидании "ястребиных" сигналов от ФРС США

"Согласно данным Kpler по состоянию на 20 февраля… потоки нефти и конденсата (из России в Китай — ред.) выросли до 1,52 миллиона баррелей в день, что чуть меньше рекорда, установленного почти три года назад", — сообщает агентство.

Так, по данным Bloomberg, в апреле 2020 года этот показатель составил порядка 1,6 миллиона баррелей в день. Годом ранее, в январе 2022 года, импорт составлял 0,9 миллиона баррелей в день.