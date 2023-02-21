МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Нефтепереработка в РФ в феврале на несколько процентов ниже, чем в январе, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах оглашения послания президента РФ Федеральному собранию. "Транснефть" получила заявки Польши и ФРГ на прокачку нефти по "Дружбе"

"Нефтепереработка на несколько процентов ниже. Здесь есть снижение. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, анализируем", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с нефтепереработкой по сравнению с январем.

При этом добыча нефти в России в феврале идет на уровне предыдущих месяцев, в целом нефтегазовый комплекс функционирует штатно, добавил Новак.

"Сейчас рано говорить, середина месяца. В целом сейчас нефтегазовый комплекс функционирует в штатном режиме и добыча нефти осуществятся на уровне предыдущих месяцев", — сказал Новак в кулуарах оглашения послания Федеральному собранию, уточнив, что добыча идет примерно так же, как в декабре и январе.

Ранее вице-премьер заявлял, что добыча нефти в России в декабре-январе была на уровне 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки. А по итогам всего года совокупная добыча нефти в РФ выросла на 2% и составил 535 миллионов тонн, также говорил он.

При этом Новак в середине февраля анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки, "что будет способствовать восстановлению рыночных отношений". А дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся ситуации на рынке, добавил тогда он.

Тем временем нефтяные международные санкции вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.