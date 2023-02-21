МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" во втором квартале, при этом в Германию планируется прокачать казахстанскую нефть, сказал президент компании Николай Токарев в кулуарах послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Путин объявил о новом цикле экономики, в который входит Россия

Отвечая на вопрос журналистов, есть заявки от Германии и Польши на второй квартал для прокачки нефти по "Дружбе", он сказал: "Насколько я знаю, заявки есть. Но как будет складываться обстановка, честно говоря, просто деталей не знаю".

От Германии заявки на казахстанскую нефть, уточнил он.