"Транснефть" получила заявки Польши и ФРГ на прокачку нефти по "Дружбе"
"Транснефть" получила заявки Польши и ФРГ на прокачку нефти по "Дружбе" во втором квартале
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" во втором квартале, при этом в Германию планируется прокачать казахстанскую нефть, сказал президент компании Николай Токарев в кулуарах послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Отвечая на вопрос журналистов, есть заявки от Германии и Польши на второй квартал для прокачки нефти по "Дружбе", он сказал: "Насколько я знаю, заявки есть. Но как будет складываться обстановка, честно говоря, просто деталей не знаю".
От Германии заявки на казахстанскую нефть, уточнил он.
https://1prime.ru/oil/20230221/839875964.html
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