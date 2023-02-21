МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Министерства и компании РФ в настоящее время изучают вопрос, нужно ли вводить ответные меры на потолок цен на нефтепродукты, заявил в кулуарах оглашения послания Федеральному собранию вице-премьер РФ Александр Новак. "Транснефть" получила заявки Польши и ФРГ на прокачку нефти по "Дружбе"

"Этот вопрос сейчас изучается министерствами и компаниями. Будем обсуждать этот вопрос", — сказал Новак журналистам отвечая на вопрос, будут ли все-таки введены ответные меры на потолок цен на нефтепродукты и есть ли в них необходимость, учитывая, что ЕС частично вывел российское топливо из-под ограничений.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.

При этом Еврокомиссия разъяснила, что этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.