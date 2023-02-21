КТК в воскресенье остановил отгрузку нефти из-за непогоды
КТК в воскресенье остановил отгрузку нефти из-за непогоды, прогноз неблагоприятный
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти с терминала в Черном море в связи с неблагоприятной погодой в воскресенье, 19 февраля, резервуарный парк КТК практически заполнен, а прием нефти ведется в оставшиеся емкости, сообщили журналистам в консорциуме.
"Девятнадцатого февраля остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в связи с погодными условиями (сильный штормовой ветер, высокая волна). До настоящего времени штормовые ограничения от капитана порта Новороссийск не сняты, прогноз неблагоприятный", — говорится в сообщении КТК.
"Резервуарный парк КТК на морском терминале КТК практически заполнен (около 1 миллиона тонн нефти). Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резпарке терминала", — добавили в консорциуме.
https://1prime.ru/oil/20230221/839876203.html
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