МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем демонстрируют разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. Новак рассказал о подготовке ответа на потолок цен на нефтепродукты

По состоянию на 15.14 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43%, до 83,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — растет на 0,77%, до 77,14 доллара.

Во вторник инвесторы обратили внимание на данные по экспорту нефти и конденсата из России в Китай за прошедший месяц, который, как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, достиг самого высокого уровня с апреля 2020 года, превысив 1,5 миллиона баррелей в день.

"Таким образом, возросший спрос на нефть в Китае в значительной степени удовлетворяется за счет увеличения предложения из России. Это может объяснить, почему цена на нефть до сих пор не смогла извлечь выгоду из роста спроса в Китае", — передает агентство Блумберг слова аналитиков Commerzbank.

В то же время трейдеры оценивают сообщение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) об остановке отгрузки нефти с терминала в Черном море в связи с неблагоприятной погодой 19 февраля.