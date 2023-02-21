МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером показывают разнонаправленную динамику, в то время как инвесторы ожидают публикацию протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.57 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,11%, до 83,18 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — растет на 0,14%, до 76,67 доллара.

Внимание трейдеров направлено на протокол Федрезерва США, который будет опубликован вечером в среду. Протокол может дать сигналы по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики страны. При этом политика ФРС оказывает влияние на курс доллара, который впоследствии сказывается на котировках "черного золота". Так, ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте, и наоборот.

Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит портал MarketWatch, считает, что рост опасений, связанных с возможным перегревом экономики США, сопровождается "жалом в хвосте в связи с более жесткой или длительной политикой ФРС и гораздо более сильным, чем ожидалось, долларом, что вредно для нефтяных рынков".