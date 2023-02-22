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Казахстан начнет отгрузку нефти по "Дружбе" в ФРГ в ближайшие дни
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Казахстан начнет отгрузку нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию в ближайшие дни, сообщило минэнерго республики. ПРАЙМ, 22.02.2023
нефть, энергетика, новости, нефтепровод "дружба", нефть, германия, казахстан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Казахстан начнет отгрузку нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию в ближайшие дни, сообщило минэнерго республики.