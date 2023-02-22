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2023-02-22T07:00:14+03:00

2023

https://1prime.ru/oil/20230222/839881393.html

Казахстан начнет отгрузку нефти по "Дружбе" в ФРГ в ближайшие дни

Нефть

Новости

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https://россиясегодня.рф

Казахстан начнет отгрузку нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию в ближайшие дни, сообщило минэнерго республики. ПРАЙМ, 22.02.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60