МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил прием нефти в свою трубопроводную систему с казахстанского месторождения Тенгиз и прокачку нефти в свой резервуарный парк терминала в Черном море в связи с его затовареннностью, сообщили журналистам в компании. Комитет Совфеда поддержал закон об ограничении дисконта нефти Urals

КТК остановил отгрузку нефти с терминала в Черном море в связи с неблагоприятной погодой в воскресенье, 19 февраля, при этом резервуарный парк КТК был практически заполнен.

"По состоянию на 22.02.2023 года в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения Тенгиз на НПС "Тенгиз" (Республика Казахстан) остановлен. Прокачка нефти в резервуарный парк морского терминала КТК остановлена", — говорится в сообщении.

Прием нефти на нефтеперекачивающие станции "Атырау" в Казахстане и на "Комсомольской" в России идет в пониженных режимах.