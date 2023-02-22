МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение, опускаясь, таким образом, за две торговые сессии более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. "СПБ биржа" проведет торги в четверг частью бумаг

По состоянию на 14.38 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,16%, до 82,09 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,23%, до 75,43 доллара.

Накануне нефть Brent потеряла также примерно 1,2% своей стоимости.

Среди основных негативных для нефти факторов можно выделить ожидания продолжения ужесточения монетарной политики в США, что негативно как для сырьевых, так и финансовых рынков, к которым относятся и фьючерсы, в том числе на нефть.

По данным CME Group, большинство аналитиков ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) в марте повысит учетную ставку на ещё на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

А позднее в среду ожидается публикация протокола февральского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора на фоне по-прежнему высокой инфляции.