АЛМА-АТА, 22 фев — ПРАЙМ. Первый баррель нефти на морском месторождении "Каламкас – Хазар" в Каспийском море планируется добыть в 2028 году совместно с компанией "Лукойл", следует из сообщения пресс-службы администрации Мангистауской области Казахстана со ссылкой на главу ТОО Kalamkas-Khazar Operating (оператора проекта) Курмангазы Есказиева. КТК приостановил прокачку нефти в резервуарный парк в Черном море

Национальная нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская нефтяная компания "Лукойл" 9 февраля в Астане заключили ряд соглашений по поводу проекта освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов". Таким образом, "Лукойл" стал стратегическим партнером КМГ в освоении участка недр на шельфе Каспия в секторе Казахстана с 50-процентной долей в компании-операторе. Общие запасы участков "Каламкас-море" и "Хазар" составляют 81 миллион тонн нефти.

"Согласно проекту, первую добычу на месторождении "Каламкас – Хазар" планируют начать в конце 2028 года. Строительные работы его морской платформы начнутся в конце 2024 года. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил (главе Мангистауской области — ред.) Нурлану Ногаеву генеральный директор ТОО Kalamkas-Khazar Operating Курмангазы Есказиев", — говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

"На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано 2 тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 миллиона тонн нефти в год", — сказал глава компании, которого цитирует пресс-служба.

Есказиев также подтвердил, что в проект будут привлечены 6 миллиардов долларов прямых инвестиций.