МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти с учетом конденсата в России в январе 2023 года снизилась на 0,4% по сравнению с декабрем — до 46 миллионов тонн, среднесуточная добыча в баррелях в прошедшем месяце составила 10,88 миллиона, сообщает Росстат. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06 процента

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в январе 2023 года снизилась по сравнению с январем 2022 года и декабрем 2022 года на 1% и на 0,4% соответственно, составив 46 миллионов тонн", — сообщает Росстат.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в январе составила 10,877 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов), а в декабре была на уровне 10,924 миллиона. Таким образом, в отчетном месяце она снизилась на примерно на 47,3 тысячи баррелей в сутки, или на 0,4%.

При этом добыча нефти без газового конденсата составила 42,1 миллиона тонн, что на 2,5% меньше января 2022 года и на 0,5% ниже, чем в декабре 2022 года, уточняет Росстат. В среднесуточном выражении в баррелях показатель составил 9,819 миллиона (используя коэффициент 7,23 для нефти).

В рамках соглашения ОПЕК+ разрешенный уровень добычи для РФ в декабре составлял 10,478 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия, вероятно, не добыла в отчетном месяце порядка 660 тысяч баррелей в сутки, чтобы полностью выбрать всю квоту. При этом Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика альянса основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся ситуации на рынке, добавил он.

ДОБЫЧА ГАЗА СНИЗИЛАСЬ

Добыча газа в России в январе составила 52,2 миллиарда кубометров, снизившись на 13,5% год к году, но увеличившись на 1,6% к предыдущему месяцу, сообщает Росстат.

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 52,2 миллиарда кубометров, что на 13,5% меньше, чем в январе 2022 года, но на 1,6% больше, чем в декабре 2022 года", – приводит данные ведомство.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам января составила 8,8 миллиарда кубометров. Это на 4,7% ниже, чем в январе 2022 года, но на 2,9% выше декабря.

По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% — до 573 миллиардов кубометров, а ПНГ – на 2%, до 99 миллиардов кубов.

ПРОИЗВОДСТВО СПГ СНИЗИЛОСЬ

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе составил 2,6 миллиона тонн, сократившись на 13% год к году и на 7,7% к предыдущему месяцу, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа… произведено 2,6 миллиона тонн, что на 13% меньше, чем в январе 2022 года, и на 7,7% меньше, чем в декабре 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2022 году увеличилось на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, до 32,5 миллиона тонн.

ДОБЫЧА УГЛЯ СНИЗИЛАСЬ

Добыча угля в России в январе снизилась в годовом выражении на 1,8%, до 34,9 миллиона тонн, сообщил Росстат.

"В январе 2023 года добыто 34,9 миллиона тонн угля всех сортов, что на 1,8% меньше, чем в январе 2022 года, и на 19,3% меньше, чем в декабре 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в январе 2023 года составила 26,3 миллиона тонн, что на 7,2% меньше, чем в январе 2022 года, и на 21,1% меньше, чем в декабре.

Добыча антрацита составила 2,1 миллиона тонн, что на 10,1% меньше, чем в январе 2022 года, но на 4% больше, чем в декабре.

Добыча коксующегося угля снизилась по сравнению с январем и декабрем 2022 года на 8,4% и на 20,2% соответственно, составив 7,8 миллиона тонн.