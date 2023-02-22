МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение, опускаются более чем на 2% на фоне опасений о замедлении экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 19.30 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,13%, до 81,28 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,29%, до 74,61 доллара. Днем стоимость "черного золота" падала в пределах 1,5%.

Цена нефти снижается второй день подряд, за вторник стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,21%, марки WTI — на 1,22%. Двухдневному падению котировок способствуют опасения о замедлении экономики на фоне повышения процентных ставок мировыми центробанками.

Так, рынки пребывают в ожидании протокола февральского заседания Федеральной резервной системы США, публикация которого состоится позже в среду. Инвесторы надеются найти в документе подсказки о дальнейших планах регулятора на фоне по-прежнему высокой инфляции. По данным CME Group, 81,9% аналитиков ожидает, что Федрезерв в марте повысит учетную ставку на еще на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

"Нефть остается в ловушке нестабильной торговли, а растущие процентные ставки и мысли о замедлении экономики оказывают понижательное давление", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).