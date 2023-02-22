МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 22 февраля возобновил перевалку нефти на своем терминале в Чёрном море благодаря нормализации погоды, сообщили журналистам в компании. КТК прокачает 50-51 миллион тонн нефти, заявили в "Транснефти"

КТК остановил отгрузку нефти с терминала в Черном море в связи с неблагоприятной погодой в воскресенье, 19 февраля, при этом резервуарный парк КТК был практически заполнен. После этого 22 февраля КТК остановил прием нефти в свою трубопроводную систему с казахстанского месторождения Тенгиз и прокачку нефти в свой резервуарный парк терминала в Черном море в связи с его затовареннностью.

"Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале компании. Произведена швартовка танкера PACIFIC DIAMOND на ВПУ-3", — говорится в сообщении компании.

Как пояснили в КТК, отгрузка нефти на терминале осуществляется через выносные причалы в 5 километрах от береговой линии с полным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности.

"Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность", — добавили в компании.

"КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти", — подвернул консорциум.