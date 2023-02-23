МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут после двух торговых сессий снижения, "в пределах своего диапазона", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть снижаются второй день подряд

По состоянию на 14.00 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,89%, до 81,32 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 74,67 доллара.

За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4%, опустившись с 84 и 77 долларов для нефти марок Brent и WTI соответственно.

"Цены на нефть остаются в пределах своего диапазона и находятся в поиске решающих краткосрочных катализаторов… Физические рынки оставались центральной историей месяцами", — отмечают аналитики RBC Capital Markets, включая Майкла Трана (Michael Tran) и Хелиму Крофт (Helima Croft), которых цитирует агентство Блумберг.

Позднее в четверг будет опубликована статистика коммерческих запасов нефти в США за неделю по 17 февраля. Аналитики полагают, что запасы выросли на 2,1 миллиона баррелей после увеличения на 16,3 миллиона неделей ранее. При этом в ночь на четверг вышла оценка Американского института нефти (API), которая предполагает рост показателя на 9,9 миллиона.

Внимание трейдеров также сохраняется вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в марте, как ожидается, продолжит цикл повышения учётной ставки из-за высокой инфляции, что, в то же время, усиливает риски рецессии, а это отражается на перспективах спроса на нефть.