ДОБЫЧА НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 17 ФЕВРАЛЯ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ НЕДЕЛИ В 12,3 МЛН БАРРЕЛЕЙ В ДЕНЬ – МИНЭНЕРГО СТРАНЫ

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 февраля, выросли на 7,6 миллиона баррелей, или на 1,6%, — до 479 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Показатель вырос сильнее прогноза — аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов на 2,1 миллиона баррелей.