МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером несколько замедлили рост после выхода данных об увеличении запасов этого сырья в США при неизменной добыче, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут после двух сессий снижения

По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,84%, до 82,08 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,99%, до 75,42 доллара.

До выхода статистики нефть дорожала чуть более чем на 2%.

Минутами ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 февраля выросли на 7,6 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 479 миллионов баррелей. При этом ожидалось увеличение, но значительно более умеренное — на 2,1 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов также поднялись, на 2,7 миллиона баррелей, и составили 121,9 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1,1 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за ту же неделю осталась на уровне предшествовавшей недели в 12,3 миллиона баррелей в день.