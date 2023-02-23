МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером несколько замедлили рост после выхода данных об увеличении запасов этого сырья в США при неизменной добыче, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяное месторождение

Цены на нефть растут после двух сессий снижения

По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,84%, до 82,08 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,99%, до 75,42 доллара.

До выхода статистики нефть дорожала чуть более чем на 2%.

Минутами ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 февраля выросли на 7,6 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 479 миллионов баррелей. При этом ожидалось увеличение, но значительно более умеренное — на 2,1 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов также поднялись, на 2,7 миллиона баррелей, и составили 121,9 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1,1 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за ту же неделю осталась на уровне предшествовавшей недели в 12,3 миллиона баррелей в день.