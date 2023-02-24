МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут, в то время как рыночные игроки ожидают сокращения поставок сырья из России и росте спроса в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Добыча нефти в США за неделю не изменилась

По состоянию на 14.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,73%, до 82,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,69%, до 75,91 доллара.

Росту стоимости этого вида сырья продолжают способствовать ожидания увеличения нефтяного спроса после отмены коронавирусных ограничений в Китае. Кроме того, положительное влияние на котировки оказывают ожидания = сокращении нефтяного предложения в свете заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что в России снизят добычу на 0,5 миллиона баррелей в сутки в марте.

"Несмотря на опасения по поводу того, что повышение учётных ставок сдерживает спрос на нефть, нефтяные рынки находятся на пути к дефициту по мере восстановления китайского спроса и сокращения российской добычи", — сказал агентству Bloomberg аналитик брокерской компании PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

Также рынки пребывают в ожидании статистики позже в пятницу. Вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 февраля их число сократилось на две — до 607 агрегатов.